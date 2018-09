Nach dem Fund von zwei Toten in einem ausgebrannten Wohnmobil in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) gehen die Ermittler von einem gemeinschaftlichen Suizid aus. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, dürfte der Fall einen „tragischen, familiären Hintergrund“ haben. Die beiden Toten waren am Sonntagabend von der Feuerwehr gefunden worden. Zuvor hatten Anwohner den brennenden Camper auf einer Wiese am Ortsrand gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Wie das Wohnmobil in Brand geriet, war zunächst jedoch weiter unklar. Experten untersuchen das Fahrzeugwrack demnach weiter.

Durch das Kennzeichen und Ermittlungen an der Halter-Adresse erhärtete sich den Angaben zufolge der Verdacht, dass ein gemeinschaftlicher Suizid eines Ehepaars aus dem Stadtgebiet Heilbronn vorliegt. Auch ein Abschiedsbrief wurde gefunden. Die zweifelsfreie Identifizierung der Toten dürfte nach Einschätzung der Ermittler aber noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Pressemitteilung

Artikel der Heilbronner Stimme