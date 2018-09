In einem ausgebrannten Wohnmobil in Pfaffenhofen (Kreis Heilbronn) sind zwei Menschen tot aufgefunden worden. Das Wohnmobil hatte am Sonntagabend auf einer Wiese geparkt, als es Feuer fing, teilte die Polizei am Montag mit. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Identität der Toten und die Brandursache waren nach Angaben der Polizei am Montagmorgen noch nicht bekannt. Die Ermittlungen sollen im Laufe des Tages fortgesetzt werden.

