Ein Motorradfahrer und ein Fahrradfahrer sind nach einem Zusammenstoß im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Der 32-jährige Fahrradfahrer wollte einen Kreuzung in der Nähe von Kirchberg an der Iller überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er den 40-jährigen Motorradfahrer offenbar übersehen. Bei der Kollision am Samstagnachmittag wurde der Radler so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Motorradfahrer wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, starb dort aber ebenfalls an seinen Verletzungen.

Pressemeldung