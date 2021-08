Zwei Tote bei Verkehrsunfall bei Amstetten

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw sind am Samstagnachmittag ein 77 Jahre alter Autofahrer und seine 75 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der B10 zwischen Urspring und Amstetten in Richtung Ulm, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Pkw-Fahrer sei in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Lastzug zusammengestoßen. Die Ursache für den Spurwechsel war laut Polizei am Abend noch unbekannt. Die beiden Insassen erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Bundesstraße war für vier Stunden gesperrt.

