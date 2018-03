Zwei Straftäter aus Baden-Württemberg in Abschiebeflug

Unter den zehn Menschen, die am Dienstag in einem Flugzeug nach Afghanistan abgeschoben wurden, waren auch zwei Straftäter aus Baden-Württemberg. Das teilte das Innenministerium am Dienstag auf Anfrage in Stuttgart mit. Weitere Angaben, etwa zu Wohnort, Alter und Vergehen der Männer, machte das Ministerium nicht. Das Flugzeug mit den insgesamt zehn abgelehnten Asylbewerbern war am Flughafen Leipzig-Halle gestartet und am Dienstagmorgen gegen acht Uhr (Ortszeit) in Kabul gelandet.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren außer den Männern aus Baden-Württemberg vier Passagiere aus Bayern, zwei aus Hamburg, einer aus Rheinland-Pfalz und einer aus Mecklenburg-Vorpommern an Board. Es war der elfte derartige Abschiebeflug seit Dezember 2016. Insgesamt schoben Bund und Länder seitdem somit 198 Männer in das von zahlreichen Anschlägen erschütterte Land ab.