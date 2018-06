Stuttgart/Frankfurt/Main (dpa/lsw) - Stürmer Soufian Benyamina vom Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II ist wegen einer „Tätlichkeit in einem leichteren Fall“ für zwei Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag. Benyamina hatte die Tätlichkeit am vergangenen Freitag beim 0:1 gegen Arminia Bielefeld begangen. Spieler und Verein hätten dem Urteil bereits zugestimmt, erklärte der DFB. Da die Sperre ligaübergreifend gilt, kommt der 23-Jährige in dieser Saison auch nicht mehr für einen Bundesliga-Einsatz bei den Schwaben infrage.