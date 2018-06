Außenverteidiger Arne Feick vom Zweitligisten VfR Aalen ist nach seiner Roten Karte in der Begegnung mit dem VfL Bochum (2:4) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen verurteilt worden. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Feick fehlt dem VfR Aalen damit am Freitag bei Fortuna Düsseldorf und im Derby gegen den FC Heidenheim (17. Mai). Feick war am vergangenen Spieltag in der 18. Minute nach einem Gerangel mit dem Bochumer Onur Bulut des Feldes verwiesen worden.

Vereinsmitteilung