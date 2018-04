Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad auf einer Landstraße nahe Nellingen ein Auto sowie einen Traktor überholen wollen. Jedoch scherte der vorausfahrende Wagen aus und erfasste das Zweirad. Beide Fahrzeuge überschlugen sich, der 43-Jährige und die 60 Jahre alte Autofahrerin verletzten sich schwer. Ob die Frau vor dem Unfall am Freitag in einen Feldweg abbiegen oder ebenfalls überholen wollte, war laut Polizei zunächst unklar.

