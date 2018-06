Zwei Kinder und fünf Erwachsene sind bei einem Brand in einem Wohnhaus in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich beim Ausbruch des Brandes am frühen Dienstagmorgen neun Menschen in dem Gebäude, von denen sieben wegen Feuer- und Rauchverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Darunter waren zwei Kinder im Alter von sechs Monaten und zwei Jahren. Bis auf zwei schwer verletzte Frauen konnten die Bewohner die Klinik inzwischen wieder verlassen.

Die Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus hatten am Morgen Alarm geschlagen, hieß es. Die Bewohner wurden dadurch wach und brachten sich in Sicherheit. Zu dieser Zeit drang laut Polizei bereits starker Rauch aus einer Wohnung im Obergeschoss. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Dafür wurde die Bundesstraße 10 gesperrt.

Den Angaben nach entstand bei dem Unglück ein Sachschaden von etwa 250 000 Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner sind deshalb bei Bekannten und Verwandten untergekommen. Da das Feuer zeitweise auf das Nachbargebäude überzugreifen drohte, brachten die Einsatzkräfte auch dortige Bewohner vorübergehend in Sicherheit.

