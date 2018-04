Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Sattelschlepper auf A6

Beim Zusammenstoß eines Sattelschleppers mit einem Kleinwagen auf der Autobahn A6 bei Mannheim sind am Montag zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Mitfahrer im Auto wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der mit vier Menschen besetzte Wagen hatte wegen stockenden Verkehrs abbremsen müssen, der Sattelzug fuhr daraufhin auf das Auto auf. Infolge des Zusammenstoßes wurden zwei Menschen eingeklemmt und waren bewusstlos. Nachdem beide befreit worden waren, wurde einer der Schwerverletzten im Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der zweite Schwerverletzte wurde zunächst von einem Notarzt an der Unfallstelle behandelt.

Mitteilung