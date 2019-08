Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf regennasser Fahrbahn

Bei einem Unfall auf regennasser Fahrbahn sind am Dienstagabend zwei Menschen bei Vaihingen an der Enz schwer verletzt worden. Vermutlich wegen Aquaplanings verlor eine 63 Jahre alte Autofahrerin in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau schleuderte mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen eines 28-Jährigen zusammen. Beide wurden bei der Kollision schwer verletzt und schließlich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Mitteilung