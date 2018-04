Zwei Schwerverletzte bei missglücktem Überholmanöver

„Laster kracht in Rettungswagen“, „Angler macht Fang seines Lebens“ oder „Arthur Handtmann im Alter von 91 Jahren gestorben“ – auch in dieser Woche ist wieder einiges an Nachrichten in der Region um Biberach, Laupheim und Riedlingen los gewesen. In unserem Wochenrückblick klären wir, welche Schlagzeilen die User von Schwäbische.de besonders bewegte, welchen Post die Facebook-Community eifrig teilte und warum eine wichtige Ost-West-Verbindung im Kreis ihr Aussehen völlig verändert.