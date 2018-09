Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße bei Ochsenhausen (Kreis Biberach) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei war eine 22 Jahre alte Autofahrerin am Samstagmorgen in einer langen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte sie frontal in ein eingegenkommendes Fahrzeug. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. In dem anderen Auto erlitt eine 53-Jährige ebenfalls schwere Verletzungen, der 61-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten blieb die Bundesstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25 000 Euro.