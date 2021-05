Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall in Autowerkstatt

Bei einem Arbeitsunfall sind am Donnerstag in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zwei Menschen schwer verletzt worden. Als die beiden Mitarbeiter eines Autohauses an einer Batterie eines Feuerwehrautos arbeiteten, explodierte sie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch herumfliegende Gehäuseteile und Batteriesäure erlitten beide Männer Verletzungen. Sie kamen in eine Klinik. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-764826/3

Mitteilung