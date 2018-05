Auf dem Weg zu einem Einsatz sind zwei Polizisten bei einem Verkehrsunfall am Walldorfer Kreuz (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Das Einsatzfahrzeug musste bei St. Leon-Rot am Donnerstag auf der Autobahn 5 abbremsen, was ein nachfolgender Fahrer zu spät erkannte. Der 51-Jährige fuhr auf den Sprinter auf. Dabei wurden eine 23 Jahre alte Beamtin schwer und ihr 20 Jahre alter Kollege leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungshubschrauber, der beide Polizisten in eine Klinik brachte, landete mitten auf der Fahrbahn, so dass die A5 Richtung Frankfurt für kurze Zeit komplett gesperrt werden musste. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Pressemeldung