Unbekannte haben zwei Polizeiboote von einer Anlegestelle in Konstanz gelöst. „Die Boote trieben glücklicherweise nicht ab“, teilte die Polizei am Montag mit. Beamten entdeckten die Boote am Sonntag in der Nähe des Bodenseeufers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Lackschaden. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:221121-99-604045/3