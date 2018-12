Zwei Pfauen lassen sich seit Tagen auf einer Bundesstraße in Simmersfeld (Landkreis Calw) blicken - und kommt die Polizei machen sie sich aus dem Staub. „Die Tiere befinden sich offensichtlich auf der Flucht vor der Polizei, denn sie verschwinden immer wieder in den Wald, insbesondere wenn sie Polizisten erspähen“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die Beamten gehen von einem Pfauen-Pärchen aus, das entweder ausgebüxt oder ausgesetzt wurde und sich im Wald in der Nähe niedergelassen hat. Die Polizei sucht nach dem Besitzer oder Zeugen, die Angaben zum Besitzer der Hühnervögel machen können.

