Zwei Motorradfahrer sind am Freitag bei einem Unfall in Nagold (Landkreis Caw) ums Leben gekommen. Wie sich dieser genau ereignet hatte, vermochte ein Polizeisprecher am frühen Abend zunächst nicht zu sagen. Auch über die Identität der Toten gab es keine weiteren Auskünfte. Die beiden Biker seien mit zwei Motorrädern auf der Bundesstraße 463 unterwegs gewesen, sagte der Sprecher.

