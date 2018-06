Zwei Motorräder kollidieren: Beide Fahrer schwer verletzt

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall in Frauenweiler (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, wollte einer der beiden Fahrer (54) auf der Landstraße wenden, um nicht weiter im Stau stehen zu müssen. Dabei krachte er mit dem Motorrad eines 46-Jährigen zusammen, der an der wartenden Fahrzeugschlange vorbeifuhr. Beide Fahrer kamen nach dem Unfall am Donnerstag schwer verletzt ins Krankenhaus.

Auslöser des Staus auf der Landstraße war ein Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der nahegelegenen Autobahn 6 bei St. Leon-Rot. Ein mit Braunkohlestaub gefülltes Silo eines Lastwagens war bei einem Auffahrunfall so beschädigt worden, dass hochexplosive Ladung austrat. Die A6 musste daher zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden.

