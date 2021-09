Zwei Minderjährige bei Unfällen schwer verletzt

Zwei Minderjährige sind in Baden-Württemberg bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. In Tiefenbronn (Enzkreis) wurde ein 15-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Der 18-jährige Fahrer kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto habe nach dem Unfall am Donnerstagabend auf dem Dach gelegen. Der 15-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der leicht verletzte Fahrer stand bei dem Unfall vermutlich unter Drogeneinfluss, der Schnelltest auf Amphetamine und Opiate fiel positiv aus. Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Ein sechs Jahre alter Junge wurde ebenfalls am Donnerstagabend in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Kind war unvermittelt auf eine Straße gerannt und dort von einem Auto angefahren worden. Ein Hubschrauber flog ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

