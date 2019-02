Beim Brand einer Lagerhalle in Herdwangen-Schönach im Landkreis Sigmaringen ist ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Als die Feuerwehr am Mittwochabend eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Halle brannte in der Nacht komplett aus - etliche landwirtschaftliche Maschinen und Düngemittel wurden ein Raub der Flammen. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war noch unklar.