Wertheim (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Ultraleichtflugzeug sei am Dienstagabend vermutlich beim Landeanflug auf den Flugplatz zwischen den Ortschaften Sachsenhausen und Dörlesberg verunglückt, sagte ein Polizeisprecher in Tauberbischofsheim. Die 48 und 58 Jahre alten Insassen starben an ihren schweren Verletzungen. Die Unglücksursache war zunächst unklar.