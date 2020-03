Eine Frau und ein Mann sind bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Der 49-Jährige sei vermutlich betrunken am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Wagen einer 48-Jährigen geprallt, teilte die Polizei mit. Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Pressemitteilung