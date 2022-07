Zwei Menschen bei Brand in Hockenheim verletzt

Beim Brand eines Hauses in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Beim Verlassen des Gebäudes erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten. Der Brand des Reihenmittelhauses wurde den Angaben zufolge vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Sowohl das Haus als auch die beiden anliegenden Gebäude seien nicht mehr zu bewohnen.

