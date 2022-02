Wegen des Verdachts des Raubes sind in Heidelberg zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren in Untersuchungshaft gekommen. Das Duo soll mit einem weiteren noch unbekannten Täter Mobiltelefone im Wert von 879 Euro von zwei Personen entwendet haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die mutmaßlichen Opfer seien 58 und 61 Jahre alt und am vergangenen Sonntag kurz nach Mitternacht überfallen worden.

Mitteilung

