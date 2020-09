Autowäsche mit Folgen: Zwei Männer sind in einer Waschanlage in Crailsheim eingeschlossen worden. Die Männer wollten nach Polizeiangaben vom Montag zu später Stunde ihr Auto waschen, als sich das Tor der Anlage automatisch schloss und nicht wieder öffnen ließ. Ein Taxifahrer hatte die zwei Männer am frühen Sonntagmorgen entdeckt und die Polizei gerufen. Der Eigentümer der Waschstraße im Kreis Schwäbisch Hall befreite die Männer daraufhin.

Mitteilung