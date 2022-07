Zwei Männer bei Explosion an Ofen schwer verletzt

Bei einer Explosion an einem Ofen haben sich im Kreis Ludwigsburg zwei Männer schwere Brandverletzungen zugezogen. Bei einer Familienfeier auf einem Balkon in Korntal-Münchingen habe eine Familie in der Nacht auf Sonntag einen Deko-Ethanolofen betrieben, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit.

Als dort Ethanol nachgegossen wurde, habe es eine große Stichflamme gebeben und ein 46-Jähriger sowie sein 41 Jahre alter Bruder zogen sich schwere bis schwerste Brandverletzungen zu. Auch eine 43 Jahre alte Frau und ihr 14-jähriger Sohn wurden demnach verletzt. Einer der beiden Männer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die anderen Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Mitteilung der Polizei

© dpa-infocom, dpa:220703-99-891485/2