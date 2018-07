Zwei Männer sollen sich an zwei 15-Jährigen vergangen haben

Zwei Männer sollen sich in Waldkirch (Kreis Emmendingen) nahe einer Bushaltestelle an zwei 15 Jahre alten Mädchen vergangen haben. Nach Angaben der Polizei sollen die Männer im Alter von 37 und 23 Jahren gegen den Willen der Jugendlichen sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben - in einem Fall bis hin zur Vergewaltigung. Der Ältere sitzt deshalb in Haft, der Jüngere kam wieder auf freien Fuß. Was genau geschah, wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht noch nach Zeugen. Möglicherweise hatten die Männer die Mädchen am späten Samstagabend an der Haltestelle angesprochen. Sie hatten dort mit einem dritten Mädchen gestanden, dieses sei aber nicht behelligt worden.

