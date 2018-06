In der Warteschlange von einer Imbissbude sind zwei junge Männer in der Nacht zum Sonntag angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vordermann bei dem Vorfall in Göppingen plötzlich zu ihnen umgedreht und einem 21-Jährigen zwei Ohrfeigen verpasst. Als der Geschlagene den Angreifer wegstieß, holte dieser eine Eisenstange von einer nahen Baustelle und schlug damit dessen Begleiter auf den Kopf. Der 22-Jährige ging zu Boden. Der Angreifer soll daraufhin mit weiteren Unterstützern in einen Club in der Nähe gegangen sein. Die Polizei konnte ihn dort aber nicht mehr ausfindig machen. Warum der Unbekannte so aggressiv geworden war, war einem Sprecher zufolge zunächst unklar. Der 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.