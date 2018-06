Zwei Mädchen vor den Augen ihrer Mitschüler von Auto angefahren

Zwei 14- und 15-jährige Mädchen sind vor den Augen ihrer Mitschüler von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Zusammen mit ihrer Schulklasse wollten die Kinder am Mittwoch in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) einen Zebrastreifen überqueren, wie die Polizei mitteilte. Eine 82-jährige Autofahrerin sah die Klasse zu spät und erfasste die beiden Mädchen. Sie wurden in Kliniken gebracht. Notfallseelsorger und Schulpsychologen kümmerten sich um die Kinder sowie um die Autofahrerin.

Mitteilung