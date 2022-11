Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen ist die Leiche eines Menschen in den Trümmern einer Wohnung entdeckt worden, ein weiteres Opfer starb trotz einer Reanimation kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte. Zunächst war unklar, warum das Feuer am Donnerstagmorgen in der Wohnung ausbrach. Zur Identität der beiden Toten wollte sich die Polizei erst später äußern.

