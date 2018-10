Nach der Messerattacke in Ravensburg sind am kommenden Montag (15. Oktober) zeitgleich zwei Kundgebungen geplant. Eine Privatperson habe eine einstündige Mahnwache angemeldet, wie ein Sprecher der Stadt am Freitag sagte. Auf der Facebookseite zu der Veranstaltung heißt es: „Wir möchten eine friedliche Mahnwache für die drei Opfer der Messerstecherei in Ravensburg veranstalten.“ Wenige Meter weiter wollen parallel Menschen unter dem Motto „Gleiche Rechte und ein gutes Leben für alle - gegen nationalrassistische Hetze“ demonstrieren. Etwa 500 Menschen werden laut Veranstalter zur Mahnwache erwartet, auf der zweiten Kundgebung rund 200. Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.

Ein 21-Jähriger aus Afghanistan hatte vor zwei Wochen auf drei Menschen eingestochen und diese schwer verletzt. Er wurde danach in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.