Ein 18- und ein 19-Jähriger sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag zwischen Lampertheim und Mannheim ums Leben gekommen. Ein weiterer 19 Jahre alter Mann schwebt in Lebensgefahr. Die jungen Männer waren zu fünft in einem „hochmotorisierten“ Auto unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Vermutlich war der Wagen auf der Bundesstraße Richtung Mannheim zu schnell unterwegs, kam auf der nassen Straße ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der ebenfalls 19-jährige Fahrer und der 21 Jahre alte Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Polizeimeldung