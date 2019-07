Nach dem Feuer in zwei Firmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) untersucht die Polizei den Brandort. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten inzwischen abgeschlossen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Derzeit gebe es keine Hinweise auf die Brandursache. Das Feuer war am Dienstag von einer Firmenhalle auf die andere übergegriffen.

Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von mehr als eine halbe Million Euro. Eine der Firmen, in denen sich unter anderem Autos und Maschinen befanden, brannte komplett nieder. Das andere Gebäude wurde laut Polizeisprecher ebenfalls stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Pressemitteilung