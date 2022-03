Gleich zwei Fahrzeuge sind in einem Parkhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ausgebrannt. Nach Auskunft der Polizei vom Samstag entstand ein Schaden von rund 65.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitagabend niemand. Die Feuerwehr hat ein Übergreifen der Flammen verhindert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

