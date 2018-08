Zwei englische Hengste Favoriten im Großen Preis von Baden

Die beiden vier Jahre alten englischen Galopperhengste Defoe und Best Solution sind die Favoriten im Longines 146. Großen Preis von Baden am Sonntag in Iffezheim. Im wichtigsten Grand Prix-Rennen des deutschen Turfs, das mit 250 000 Euro dotiert ist, treffen die zu Europas besten Rennpferden zählenden Gäste auf sechs Starter aus deutschen Rennställen. Von diesen haben der amtierende Galopper des Jahres Dschingis Secret (Martin Seidl) und Iquitos (Eddy Hardouin) als Sieger des Rennens vor zwei Jahren die besten Chancen.

Derbysieger Weltstar musste abgemeldet werden, weil er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hatte. Mit dabei ist indes dessen älterer Bruder Windstoß (Adrie de Vries), der das Derby 2017 gewonnen hatte.

Defoe, der mit Andrea Atzeni ins Rennen geht, wird gegenüber Best Solution (Pat Cosgrave) leicht favorisiert. Best Solution hatte Mitte August in Hoppegarten bereits den Großen Preis von Berlin gewonnen und könnte das nun auch beim zweiten der wichtigsten deutschen Rennen schaffen. Dem Besitzer des Siegers im Rennen winken 150 000 Euro.

Galopprennbahn Iffezheim