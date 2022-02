Zwei Einbrüche innerhalb weniger Tage: Derselbe Täter?

In eine Kirche in Waldburg (Kreis Ravensburg) ist innerhalb weniger Tage zweimal eingebrochen worden. Es handele sich mutmaßlich um denselben Täter, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wollte der Einbrecher bei der ersten Tat in der Nacht zu Montag einen Tresor stehlen. Den Spuren nach wuchtete er ihn aus dem Tabernakel, einer Art Schrein in katholischen Kirchen, auf den Altar. Von dort konnte er ihn aber wohl nicht weitertransportieren. Stattdessen stahl er den Angaben nach FFP2-Masken und Hostien.

Der zweite Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Der Täter habe die Spanplatten weggerissen, die aufgrund des ersten Einbruchs vor den zerstörten Fenstern angebracht waren. Diesmal wurden ein liturgisches Kelchtuch und der Deckel eines Kelches gestohlen. Während der Wert der Beute eher gering sei, belaufe sich der Schaden durch die Einbrüche auf mehr als 3000 Euro, hieß es.

Pressemitteilung

