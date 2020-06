Bei einem Einbruch in zwei Imbisse in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) haben Diebe unter anderem zwei Dutzend Hähnchen und 20 Cola-Dosen gestohlen. Ein oder mehrere Einbrecher ließen in einem der Imbisse neben den Lebensmitteln auch eine geringe Summe Geld mitgehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein zweiter Imbiss musste in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls herhalten: Dort hebelten die Langfinger das Fenster des Imbisses in einem Einfamilienhaus auf und stahlen Bargeld, ein Modellauto, zwei Goldringe und Pflegeprodukte.

