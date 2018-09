Zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann nach Brand verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Esslingen sind zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Außerdem verendeten zwei Hunde. Die Retter brachten die Tiere erst noch ins Freie, die Hunde hatten aber zu viel Rauch eingeatmet. Der Brand war am Mittwochabend in der Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Feuerwehr das Haus erreichte, stand die Wohnung bereits komplett in Flammen. Der 68 Jahre alte Bewohner der Wohnung und fünf weitere Menschen konnten das Haus selbst verlassen. Zwei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die drei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer ausgebrochen, als der 68-Jährige mit Modellbauarbeiten beschäftigt war und dabei Akkubatterien in Brand gerieten.

