Rastatt wählt an diesem Sonntag einen neuen Oberbürgermeister. In der mittelbadischen Stadt steht ein Duell an: Neben dem langjährigen Rathauschef Hans Jürgen Pütsch (CDU) kandidiert der Kommunikationsdesigner Peter Kalmbacher (Grüne). Beide Kandidaten treten als unabhängige Bewerber an.

Der Diplomverwaltungswirt Pütsch (53) hat das Amt seit 2007 inne. Sein Herausforderer Kalmbacher (46) kommt ebenfalls aus Rastatt.

Die Stadt am Oberrhein zählt rund 48 000 Einwohner, wahlberechtigt sind 37 000. In der Großen Kreisstadt steht das älteste Barockschloss am Oberrhein, das zugleich zu den ganz wenig original erhaltenen barocken Bauten in Deutschland zählt. Außerdem ist Rastatt eine große Auto-Produktionsstätte.

