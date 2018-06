Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall nahe Deckenpfronn (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte, geriet eine 55-Jährige am Freitagabend mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein anderes Auto. Die Unfallverursacherin und der 44-jährige Mann am Steuer des anderen Wagens wurden in ein Krankenhaus gebracht.