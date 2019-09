Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss vorerst auf Linksverteidiger Damian Roßbach verzichten. „Ein Außenband ist gerissen“, bestätigte KSC-Trainer Alois Schwartz der Online-Plattform „meinka.de“. Zunächst müsse die Schwellung aus dem Fuß. „Die nächsten zwei, drei Tage braucht er erst einmal Ruhe und dann sehen wir weiter“, sagte der 52-Jährige. Roßbach hatte sich am vergangenen Sonntag beim 0:3 in Osnabrück verletzt.

Am Donnerstag bestreitet der KSC im lothringischen Sarrebourg (17.00 Uhr) ein Testspiel gegen den französichen Erstligisten FC Metz. In der 2. Bundesliga geht es am 13. September gegen den SV Sandhausen weiter.

meinka.de

KSC-Kader

KSC-Spielplan

Tabelle der 2. Liga