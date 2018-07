Bauland in Innenstädten im Südwesten soll laut einem Medienbericht für den Wohnungsbau aktiviert werden. Wie aus einem internen Schreiben des Wirtschaftsministeriums hervorgehe, solle dies zur Not mit Zwang geschehen, schreiben die „Stuttgarter Nachrichten“, denen das Papier vorliegt. Demnach sollen Kommunen in Baden-Württemberg entsprechendes potenzielles Bauland identifizieren. Den Eigentümern solle dann eine Verpflichtung zum Bau auferlegt werden. Wer dem nicht nachkommt und sein Grundstück auch nicht verkaufen will, kann dem Bericht zufolge enteignet werden.

Dramatische Entwicklung bei Sozialwohnungen

Die Suche nach bezahlbaren Wohnungen ist mittlerweile für viele Menschen in Baden-Württemberg zu einem großen Problem geworden - nicht nur in Stuttgart. Besonders dramatisch ist die Entwicklung bei den Sozialwohnungen. Lange hatte das Thema in der Politik nicht die höchste Priorität. Das ändert sich langsam.

Der Haus-und-Grundbesitzer-Verein in Baden-Württemberg kritisierte den Vorschlag laut Zeitung und sprach von massiven Eingriffen ins Eigentumsrecht. Das Wirtschaftsministerium konterte in dem Blatt, Wohnen sei die soziale Frage unserer Zeit und es gebe großes gesellschaftliches Konfliktpotenzial. „Der Schlüssel für eine ausreichende Wohnraumversorgung ist die dringend notwendige Gewinnung von baureifen Flächen“, hieß es demnach vom Ministerium. Denkverbote dürfe es daher nicht geben bei diesem Thema.

Vergleich: Die Mietpreise in der Region

