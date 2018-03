Die Jäger im Südwesten sollen wegen der drohenden Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verstärkt weibliche Wildschweine abschießen. Zudem wird die zweimonatige Schonzeit für die Bejagung von Schwarzwild in diesem Jahr ausgesetzt.

Dies sind Maßnahmen eines Zwölf-Punkte-Plans, den Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) auf den Weg gebracht hat, um im Land die Einschleppung der Afrikanischen Schweinpest zu vermeiden, wie die „Heilbronner Stimme“ und der „Mannheimer Morgen“ in ihrer Ausgabe vom Mittwoch berichten.

Pro Jahr werden 50.000 Wildschweine geschossen

Der grün-schwarze Ministerrat hatte am Dienstag in Stuttgart grünes Licht für das Vorhaben Hauks gegeben. Die Kabinettsvorlage liegt den Zeitungen vor. An diesem Freitag sollen die Maßnahmen dann bei einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert werden. Grün-Schwarz plant für das gesamte Konzept 2018 Zusatzkosten in Höhe von bis zu drei Millionen Euro ein. Alleine in Baden-Württemberg werden bislang pro Jahr rund 50 000 Wildschweine geschossen.

Hauk plant außerdem in einer groß angelegten Übung den Ernstfall in Baden-Württemberg zu proben. „Im Herbst dieses Jahres wird im Land eine große Tierseuchenübung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen durchgeführt“, schreibt der CDU-Politiker in der Kabinettsvorlage. Laut dem Minister würde die Seuche vor allem durch Tiersekrete infizierter Wildschweine übertragen. Deswegen will er die Zahl der Verwahrstellen, in denen tote Tiere gesammelt werden, im gesamten Land von aktuell 81 auf 153 erhöhen.