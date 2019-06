Zverev scheidet bei Tennis-Turnier in Stuttgart gleich aus

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist beim Rasenturnier in Stuttgart gleich bei seinem Auftaktmatch im Achtelfinale ausgeschieden. Die Nummer fünf der Welt verlor am Donnerstag 4:6, 7:6 (7:3), 3:6 gegen den Niedersachsen Dustin Brown und konnte zum Start in die Rasensaison mit Wimbledon als Höhepunkt kein frisches Selbstvertrauen tanken. Brown, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, entnervte den an Nummer eins gesetzten Zverev in dem zwei Stunden langen Match mit seinem Netzspiel und holte sich einige Punkte auf spektakuläre Art. Auch Jan-Lennard Struff steht im Viertelfinale des MercedesCups.

Turnierbaum MercedesCup

Ergebnisse MercedesCup

Homepage MercedesCup