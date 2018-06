Zverev fordert in Stuttgart Schweizer Tennis-Star Federer

Mischa Zverev hat als dritter deutscher Tennisprofi beim Rasen-Turnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht und fordert am Mittwoch den Schweizer Roger Federer heraus. In der ersten Runde bezwang der 30-jährige Hamburger am Montag den russischen Qualifikantien Michail Juschni 7:6 (7:5), 6:3. Gegen den Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer, der in Stuttgart nach einer mehr als zweimonatigen freiwilligen Tennis-Pause sein Comeback gibt, hat Mischa Zverev eine Bilanz von 0:5. Vor dem älteren Bruder von Alexander Zverev waren schon Florian Mayer und Rudolf Molleker erfolgreich in den MercedesCup gestartet.

