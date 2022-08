Zusammenstoß mit Auto: 17-Jähriger Motorradfahrer stirbt

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Karlsruhe ums Leben gekommen. Der Jugendliche prallte am Donnerstagnachmittag auf der L1103 bei Oberderdingen im Kraichgau mit dem Wagen aus dem Gegenverkehr zusammen, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer musste mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für den Unfall in einer Kurve war noch unklar.

PM

© dpa-infocom, dpa:220818-99-441228/2