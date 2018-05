Zusammenstoß: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 49 Jahre alter Motorradfahrer ist an einer Kreuzung mit dem Auto eines 28-Jährigen zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 28 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag bei Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg eine rote Ampel missachtet und war auf die Kreuzung gefahren. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Auto. Daraufhin wurde der Motorradfahrer zunächst gegen einen Ampelmast und dann gegen das wartende Auto einer 44-Jährigen geschleudert. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Die Autofahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen und der Ampel entstand laut Polizei ein Schaden von 50 000 Euro.

Mitteilung der Polizei