Beim Zusammenstoß mit einem Reh hat sich ein Motorradfahrer bei Sinsheim schwer verletzt. Das Reh sei zuvor auf die Straße gerannt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der verletzte 25-Jährige wurde den Angaben zufolge am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Wie es dem Reh nach dem Unfall erging, war der Polizei nicht bekannt. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Mitteilung der Polizei