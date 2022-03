Zusammenprall mit Lastwagen: 19-jähriger Autofahrer stirbt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Brücke der B30 bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) ist ein 19 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Lastwagenfahrer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei Ravensburg am frühen Mittwochmorgen. Am Dienstagabend seien die beiden Fahrzeuge aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammengeprallt und direkt in Brand geraten. Die B30 bleibt vorerst gesperrt. Nach Angaben der Polizei muss ein Statiker prüfen, ob die Brücke noch befahrbar ist.

© dpa-infocom, dpa:220302-99-346787/2